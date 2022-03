Salernitana, Nicola: “5-0 dell’Inter? Tutti gol fotocopia. Rispetto al Milan dico…”

Le dichiarazioni di Nicola, tecnico granata, al termine di Inter-Salernitana, vinta dai nerazzurri di Inzaghi a San Siro con un netto 5-0

"Noi siamo venuti qua per giocarci la partita. L'impostazione era chiara: fare il nostro gioco, aggredire, cercare duelli individuali. Fino al gol ho visto buone iniziative per andare in vantaggio. Sarebbe bello segnare prima degli avversari per vedere come si mettono le partite.Gol dell'Inter un po' tutti fotocopie. Sto cercando di costruire mentalità. In ogni campo dobbiamo cercare di dire la nostra. I ragazzi hanno dato tutto ma abbiamo sbagliato alcune letture. Non cambierà il mio entusiasmo per fare bene a Salerno. Il secondo gol allo scadere del primo tempo di Lautaro ci ha dato un po' fastidio. Speravamo in un episodio per riaprire la partita. Progressivamente i nerazzurri hanno trovato un vantaggio sempre più cospicuo e ci siamo defilati. Se abbiamo fatto buone partite in casa lo abbiamo fatto sicuramente per questa mentalità. Inzaghi ha sbagliato pochissimo stasera. Mi dispiace per i tifosi che ci hanno seguiti ma alla prossima faremo meglio, con più ardore. La più forte tra Milan e Inter? Sono tutte e due forti. Questa è stata la mia prima partita fuori casa in granata. Stasera probabilmente si è visto che eravamo in trasferta (mentre coi rossoneri abbiamo pareggiato poiché tra le mura amiche). C'è da lavorare nel modo in cui ci difendiamo. Adesso sappiamo che fuori casa dobbiamo stare molto più attenti ma sempre scendendo in campo con coraggio".