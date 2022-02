Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali: ci sono Messias e Calabria, Ribery dal 1′

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan, posticipo del sabato valido per la 26a giornata di Serie A, in programma alle 20:45

Esordio per Davide Nicola sulla panchina della Salernitana, prima complicata per l'ex tecnico del Crotone. All'Arechi arriva il Milan di Pioli, nella gara serale del sabato di Serie A, valida per la 26a giornata. Nei granata assente Simone Verdi, infortunatosi in allenamento in settimana, rossoneri orfani del solo Ibrahimovic.