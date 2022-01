Salernitana-Lazio, probabili formazioni: Colantuono vs Sarri, la preview di Serie A

La Salernitana di Stefano Colantuono e la Lazio di Maurizio Sarri si affrontano nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

La Salernitana di Stefano Colantuono ospita la Lazio di Maurizio Sarri nel match valido per la 22esima giornata del massimo campionato italiano. La formazione granata va a caccia di continuità dopo la vittoria maturata ai danni del Verona di Juric nel precedente turno di Serie A. Allo stadio Marcantonio Bentegodi il rigore trasformato da Djuric e la firma di Kastanos sono valsi tre punti preziosi per la banda di Colantuono. Prima gara casalinga per il nuovo presidente Iervolino, che ha caricato la squadra al centro sportivo alla vigilia della sfida.