Salernitana, Iervolino punta in alto: l’ex Palermo Sabatini vicino al club campano

Il nuovo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, sembra intenzionato a ripartire da Walter Sabatini, ex direttore tecnico del Palermo, che al club campano ritroverebbe l'ex tecnico rosanero, Stefano Colantuono

Punta in alto il nuovo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. Dopo mesi di tribolazione, per i tifosi della squadra granata sembra che il peggio sia passato. Il nuovo patron del club campano sembrerebbe intenzionato a ripartire da una figura di assoluto spessore e livello calcistico come Walter Sabatini. L'ex direttore sportivo di Palermo, Roma, Inter, Lazio e Bologna, tra le altre, sarebbe il profilo individuato da Iervolino per guidare l'area sportiva della Salernitana. Il dirigente originario di Marsciano, che nelle scorse settimane sembrava ormai prossimo ad insediarsi nell'organigramma manageriale del Genoa della nuova proprietà americana, sarebbe ormai ad un passo dalla firma con con il club campano. Al direttore sportivo classe 1966 sarà dunque con ogni probabilità affidato il mercato invernale della compagine guidata da Stefano Colantuono, che Sabatini ritroverà a Salerno dopo la breve parentesi condivisa con il Palermo nella stagione 2008-2009.