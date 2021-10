Salernitana-Genoa, Castori: “Vittoria importantissima, Ribery straordinario”

Al termine della sfida tra Salernitana e Genoa, vinta dai granata per 1-0, il tecnico dei campani, Fabrizio Castori, esprime la sua soddisfazione per i primi tre punti i campionato della Salernitana

Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della compagine granata in casa contro il Genoa, conquistando i primi tre punti del campionato: "Vittoria importantissima che inseguivamo da almeno tre o quattro partite, in cui ho visto diversi progressi nonostante il risultato ci avesse condannato. Non abbiamo mai perso la fiducia perchè sapevamo che la strada era giusta, finalmente è arrivata la vittoria. Ribery? E' sempre una sorpresa, ha una passione straordinaria ed è un esempio per i giovani, in campo non si risparmia mai, ha numeri sorprendenti e riesce a dare una grande intensità al gioco. La notizia di oggi è non aver subito gol. Ma già col Sassuolo, avevamo fatto passi avanti. L’importante in Serie A è non prendere gol. Poi oggi abbiamo avuto pazienza, non siamo andati in ansia. Non abbiamo avuto fretta nel cercare il gol, che poi è arrivato infatti. Simy e Gondo? Entrambi hanno lavorato per la squadra, però è ovvio che poi chi entra è fresco e beneficia del lavoro sporco fatto dai giocatori che erano in campo dal primo minuto".