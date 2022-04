Salernitana-Fiorentina 2-1: Djuric e Bonazzoli fanno volare Nicola. La classifica

Nella gara valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, la Salernitana ha battuto per due a uno la Fiorentina di Italiano

Due a uno, è questo il risultato finale del match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. La Salernitana ha battuto la Fiorentina di Italiano in un Arechi letteralmente gremito di tifosi granata. Per la squadra di Nicola è la terza vittoria consecutiva in campionato, un record assoluto per la compagina campana che non aveva mai vinto appunto tre sfide di seguito in A. Ad aprire le danze al minuto 9' il gol di Djuric sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il pareggio Viola è invece arrivato al 64' col tapin di Saponara dopo l'assist di Odriozola. A dieci giri d'orologio dalla fine Bonazzoli ha sfruttato un disimpegno non particolarmente brillante di Igor depositando la sfera alle spalle di Terracciano.