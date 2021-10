Salernitana, Colantuono: “La squadra risente delle assenze. Ribery facile da gestire”

Il nuovo tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro l'Empoli, valida per la nona giornata di Serie A

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida dei granata contro l'Empoli, importante scontro salvezza valido per la nona giornata di Serie A. L'allenatore ex, tra le altre, di Palermo e Atalanta, è subentrato questa settimana a Fabrizio Castori. Gli azzurri hanno prevalso per 4-2 sulla Salernitana, siglando addirittura quattro gol nei primi quarantacinque minuti con la doppietta di Pinamonti, l'autogol di Strandberg e la rete di Cutrone. Nella seconda frazione i granata entrano in campo con un piglio diverso ma nonostante la marcatura di Ranieri e l'autogol dell'empolese Ismajili, i padroni di casa non riescono a rimontare lo svantaggio.