Salernitana-Bologna, probabili formazioni: Nicola con Verdi, tridente per Mihajlovic

Quasi tutto pronto per la sfida del ventisettesimo turno di Serie A tra Salernitana e Bologna, in programma alle ore 15:05

Match che sa di ultima spiaggia quello tra Salernitana e Bologna , con i campani ancora all'ultimo posto della classifica del campionato di Serie A . La formazione allenata da Davide Nicola viene dall'ottimo pareggio casalingo conquistato contro il Milan , ma ha adesso la necessità di conquistare i tre punti se vuole davvero accendere le ultime speranze per una salvezza che sembra ormai compromessa.

Proverà a farlo con il rientro di Verdi , che risulta essere nella lista dei convocati ma non è al momento certo di un posto nello scacchiere titolare dei granata. Dall'altra parte il Bologna di Mihajlovic riproporrà lo stesso tridente che ha battuto all'ultima lo Spezia , con un ritrovato Arnautovic che sarà il terminale offensivo di riferimento. Il numero 9 austriaco viene dalla grande doppietta siglata contro la formazione di Thiago Motta , concludendo un digiuno che durava addirittura da novembre.

La sfida dell'Arechi sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di DAZN, visibile dunque per tutti i possessori di un abbonamento. In alternativa sarà possibile seguire il match tramite la diretta testuale proposta da Mediagol.it.