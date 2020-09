Roma-Juventus, Morata e il secondo debutto in bianconero: “Match complicato, ma non vedo l’ora di tornare ancora in campo”

Nuovo debutto in bianconero per Alvaro Morata.

E’ stato un secondo debutto agrodolce quello di Alvaro Morata con la maglia della Juventus. Lo spagnolo, che ieri sera è stato schierato dal 1° minuto in occasione della sfida dell’Olimpico contro la Roma, si è dovuto accontentare solo di un pareggio. Un risultato di certo deludente per la “Vecchia Signora”, decisa a puntare al decimo scudetto consecutivo. Lo sa Alvaro Morata che, al termine della sfida, ha voluto commentare il suo ritorno in campo con la Juventus suonando la carica in vista del prossimo impegno che attenderà i suoi: quello di domenica prossima contro il Napoli.

“È stata una partita difficile, ma non vedo l’ora che arrivi la prossima #FinoallaFine”. le parole dell’attaccante bianconero su Instagram in vista dell’altrettanto prestigiosa sfida col Napoli del prossimo 4 ottobre.

[embedcontent src=”instagram” url=”