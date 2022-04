Inter-Roma, Inzaghi: “Per noi una finale, Mourinho top. Arbitri e scudetto…”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in vista della prossima sfida di Serie A contro la Roma di Mourinho

In occasione della trentaquattresima giornata di Serie A , l' Inter affronterà la Roma di Mourinho sabato 23 aprile alle ore 18.00 a San Siro. All'andata, nella gara disputatasi l'otto febbraio, i neroazzurri sono riusciti ad ottenere i tre punti, grazie alle marcature di Edin Džeko - in gol dopo soltanto due minuti dal fischio di inizio - e Alexis Sánchez.

ROMA - " Per noi è una finale. Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, è in un ottimo momento, hanno un grande allenatore. La affronteremo con attenzione, sapendo che è una partita molto importante ".

SCUDETTO - " Questa settimana, con tre impegni, è importantissima: quest'anno arriveremo a 53-54 partite, ci aspettano sei finali da qui alla fine. Juventus-Inter? No, non è stata decisiva. I ragazzi lavorano da luglio molto bene, ma la strada è ancora lunga. L'auspicio è di avere tutti a disposizione per poter scegliere nelle prossime partite "

L'Inter arriverà all'Olimpico certamente decisa ad ottenere l'intera posta in palio,, d'altronde, l'obiettivo stagionale dei nerazzurri rimane quello di scavalcare i rivali del Milan in modo da vincere per la seconda volta consecutiva il titolo di Serie A. I giallorossi, di contro, hanno ancora la possibilità di raggiungere il quarto posto, provando a raggiungere e superare la Juventus di Massimiliano Allegri.