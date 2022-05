Roma-Bologna, probabili formazioni: Mou con Abraham e Pellegrini, Mihajlovic…

La preview di Roma-Bologna, gara valida per la trentacinquesima giornata del massimo campionato italiano

Quasi tutto pronto per Roma-Bologna. La gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A è in programma alle ore 20.45 nella splendida cornice dello stadio Olimpico. Mourinho sfida Mihajlovic per restare aggrappato al treno europeo dopo il pareggio nella semifinale di Conference League contro il Leicester di Rodgers. In campionato, la compagine giallorossa è reduce dal pareggio contro il Napoli e dalla sconfitta contro l'Inter. Proprio la squadra di Simone Inzaghi è stata sconfitta dal Bologna nel recupero infrasettimanale valido per la ventesima giornata del massimo campionato italiano. La franchigia di Mihajlovic vuole continuare a togliersi soddisfazioni senza particolari interessi di classifica.