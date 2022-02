Napoli-Inter, Spalletti e Inzaghi si dividono la posta: in gol Insigne e Dzeko

Termina in pareggio il big match del "Maradona" tra Napoli e Inter, Dzeko risponde a Insigne. 1-1 tra Spalletti e Inzaghi

⚽️

Termina in pareggio il big match tra Napoli e Inter, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Spalletti e Inzaghi si dividono la posta in palio, nessun cambiamento in classifica con i partenopei che restano secondi a -1.

Napoli che trova subito il vantaggio dopo cinque minuti, Osimhen viene atterrato in area di rigore e l'arbitro Doveri assegna il penalty dopo il consulto con il VAR. Lorenzo Insigne trasforma il calcio di rigore per l'1-0 degli azzurri. Pochi minuti più tardi ancora la compagine di Spalletti sfiora il raddoppio con Zielinski, ma il tiro del polacco si infrange sul palo difeso da Handanovic. Primo tempo che si conclude con il Napoli in vantaggio, Inter poco pericoloso in area di rigore avversaria.

Nella ripresa i nerazzurri entrano in campo con un piglio diverso e trovano subito il pari con Edin Dzeko, abile a sfruttare un rimpallo a favore in area piccola. Al minuto 69 sale in cattedra Handanovic, che si oppone tempestivamente alla gran botta di Elmas. Dopo i sei minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine del match, 1-1 al "Diego Armando Maradona".