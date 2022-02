Napoli-Inter, Collovati: “Derby perso inaspettato per Inzaghi. Mourinho e la Roma…”

Collovati ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Inter e si è espresso sui modi di fare di Mourinho nella Roma

Fulvio Collovati , campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb. L'ex difensore dell' Inter si è concentrato proprio sulla trasferta dei nerazzurri contro il Napoli in programma sabato al "Maradona": "Come partono le due formazioni? Alla pari. L'Inter viene da una sconfitta inaspettata nel derby, il Napoli sta bene fisicamente, ha recuperato giocatori importanti. L'Inter per 60-70 minuti è capace di giocare alla grande, produce un calcio ottimo e poi si accontenta come è accaduto nel derby e non te lo puoi permettere. Questo può essere un limite ma può anche essere un punto di forza nel senso che a volte può permettersi il lusso di respirare. Non si può fare un pronostico secco".

Collovati si è poi espresso sulla Roma, un'altra sua ex compagine, ed in particolare sui recenti sfoghi in conferenza del tecnico giallorosso Mourinho: "Lo aveva già fatto quando era all'Inter dopo una partita con l'Atalanta a Bergamo. Fu uno sfogo che uscì su tutti i media. E ebbe il merito di compattare la situazione. In questo caso bisogna vedere come reagiscono i giocatori. E' uno sfogo per scuotere la squadra, perchè non ha vinto uno scontro diretto parte la gara con l'Atalanta. E questo fa riflettere. Non ha bisogno di difendersi. Non gli mancano il carisma e la parola. Ha capito che l'ambiente di Roma, che vive di molte parole, ha bisogno di essere scosso".