Milan-Udinese, Pioli: “Gol dell’Udinese da annullare per fallo di mano. Ma il VAR…”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero Pioli post Milan-Udinese, terminata 1-1. A "San Siro" non è bastato il gol di Leao

Parola a Stefano Pioli . Il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di Dazn al seguito del pareggio casalingo contro l' Udinese per 1-1. Un pareggio che lascia sicuramente l'amaro in bocca al club di Via Turati che può permettere il contro-sorpasso all' Inter che scenderà in campo al "Ferraris" contro il Genoa . Queste le dichiarazioni del tecnico Pioli:

"Gol dubbio? Per me non ci sono dubbi. Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. Questo è un errore grave perché alla fine decide il risultato finale. Prestazione nostra non eccezionale ma il gol era da annullare. Non è la prima volta che succedono episodi contro così. Non si possono giocare nel calcio moderno 45 minuti di gioco effettivo e la responsabilità è anche di chi dirige la gara. Magari l'Udinese avrebbe pareggiato comunque ma non in questa situazione, perché il gol è di mano Quante volte avete visto i miei giocatori essere così nervosi? Perché hanno visto situazioni in campo che non andavano bene. Il VAR esiste per porre rimedio a certi errori e siamo già stati penalizzati più di una volta".