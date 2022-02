Milan-Udinese 1-1, altro pari rossonero: non basta Leao, Udogie beffa Pioli

Finisce in pareggio l'anticipo della ventisettesima giornata di Serie A tra Milan e Udinese

Altro passo falso del Milan che ottiene il secondo pareggio consecutivo nel match contro l' Udinese . I friulani ottengono un punto importante per l'economia della loro stagione, con la salvezza che resta l'obiettivo fisso nella testa dei giocatori di Gabriele Cioffi . Per i rossoneri, invece, mancata la possibilità di allungare ancora sull' Inter , che ha adesso la possibilità di raggiungere proprio gli uomini di Pioli nel match esterno contro il Genoa .

Superiorità territoriale marcata da parte del Milan , che ha cercato di imporre il proprio gioco sulla compagine bianconera. È Leao a portare avanti i padroni di casa, con l'ottavo centro del suo campionato. Il giocatore portoghese è il vero ago della bilancia della squadra di Pioli, con i suoi strappi offensivi che mettono sempre in difficoltà la retroguardia guidata tra i pali da Silvestri .

L'Udinese però si difende bene, e con sfrontatezza si fa vedere dalle parti di Maignan. Al minuto 66 è Udogie a riportare in pari il parziale, con un azione sviluppatasi sugli sviluppi di una rimessa laterale girata in porta da Pereyra e corretta in rete proprio dal classe 2002.