Milan, Tomori: “Primi in Serie A? Tranquilli ma eccitati. Bologna gara speciale…”

Il difensore del Milan Tomori ha analizzato il momento attuale della formazione rossonera di Pioli, attualmente in testa in Serie A

"Quando sono arrivato qua ero eccitato dall'idea i giocare per il Milan. Tutto mi faceva sentire come a casa, come in Inghilterra. Sono qui da un anno e due mesi ma è come se ci fossi da più tempo. Sono molto contento. Questa stagione è importante, siamo in una posizione molto buona ma dobbiamo continuare, alzare il livello per fare qualcosa di eccezionale. Siamo tranquilli ma eccitati. San Siro pieno contro il Bologna? Partita speciale perché coi rossoblù era stata la mia prima partita in Serie A. Ero un po' nervoso e riguardandomi indietro penso che è pazzesco. Lo stadio pieno ci eccita e ci carica".