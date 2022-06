Milan, Scaroni: “Scudetto? E dire che puntavamo al quarto posto. Ibrahimovic sta…”

"Io mi ponevo come obiettivo di arrivare quarto, avevo messo questo nel budget. Tutto quello di più per me era guadagnato. Figuriamoci vincere lo scudetto, è stata una cosa bellissima, un'emozione incredibile per tutti noi. Il nostro sogno nel cassetto è di fare bene in Champions. L'anno scorso purtroppo siamo stati eliminati al primo turno, quest'anno ci poniamo l'obiettivo di fare meglio e comunque di riportare il Milan a competere come nel passato. La Champions è il mio sogno, non dico vincerla ma fare bene sì".