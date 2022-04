Milan, Pioli: “Inter stimolo in più, sappiamo come vincere. Cessione? No distrazioni”

Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Inter

E' tutto pronto per il Derby di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan partita che, con lo Scudetto ancora in bilico, acquista ancora più importanza. Le due squadre, dopo lo 0-0 dell'andata, si affronteranno nella semifinale di ritorno a "San Siro". Un match presentato alla vigilia dal tecnico rossonero, Stefano Pioli , intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"Noi puntiamo tutti sul gioco di squadra: più sei coeso, più sei unito, più sei disposto a sacrificarti, più fai bene. Ieri siamo stati bene, ne abbiamo approfittato per stare insieme come spesso accade. Ma ciò che conta sarà la partita di domani. Dobbiamo vincere tutte le partite se vogliamo lottare fino alla fine. Vedo una squadra molto concentrata e molto motivata. Noi sappiamo benissimo quale deve essere il percorso in campionato a prescindere da domani. Domani faremo il massimo, ma il campionato è un altro tipo di percorso: dobbiamo pensare di poter vincere tutte le partite da qua alla fine. Saranno i particolari a fare la differenza. Dovremmo giocare con grande attenzione e concentrazione per tutti i 90 minuti. Noi abbiamo le nostre qualità. L'Inter in campo aperto sa essere molta pericolosa, ma poi molto dipendere dalle varie letture che faremo durante la partita".