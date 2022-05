Milan, Pioli: “È il momento di dimostrare di non essere solo bravi, ma i migliori”

Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Verona in programma domani sera

Giornata di vigilia per il Milan, che nella giornata di domani affronterà il Verona nella trentaseiesima giornata di Serie A. Una sfida importante per i rossoneri, chiamati a rispondere all'Inter, dopo il successo contro l'Empoli che ha permesso ai nerazzurri il sorpasso in classifica. Un impegno presentato a poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio dal tecnico della compagine meneghina, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa.

"Sarà bello affrontare una partita con così tanti tifosi milanisti, perché ci stanno trasmettendo energia, passione ed entusiasmo che vorremmo riuscire a portare in campo anche domani sera. È stata uguale a quelle precedenti. Ormai siamo ad un punto in cui tutte le partite hanno avuto e avranno un peso per l'obiettivo finale. Ho visto grande attenzione e motivazione. Sappiamo che il Verona potrà crearci difficoltà, ma le difficoltà affrontate ultimamente e non solo ci hanno fatto crescere. È il momento di dimostrare che non siamo solo bravi, ma che possiamo essere migliori".

Sull'approccio alla gara: "Sarà importante l'approccio della gara, anche se la partita è lunga; come sempre, cercheremo di cambiare caratteristiche a gara in corso con i cambi. Lo step da fare è sempre lo stesso: vogliamo cercare di dominare le partite, quindi dobbiamo essere squadra dall'inizio alla fine. Abbiamo sotto gli occhi di tutti la semifinale di Champions vinta col cuore, lo spirito e la mentalità dal Real: le partite vanno giocate tutte. Ibra? Sappiamo quanto sia importante per noi. Sta facendo di tutto per darci una mano. Ora ci mancano 7 punti per fare qualcosa di straordinario e per dimostrare che siamo i migliori di questo campionato. Dobbiamo giocare da Milan, poi se vinciamo 1-0 o con qualche gol in più l'importante è essere squadra e giocare con emozione. I pronostici ci davano sfavoriti. Io scommetto che la squadra domani darà il massimo".

"L'atteggiamento è... li vedo sempre sul pezzo, attenti e motivati - prosegue Pioli - Stanno gestendo bene queste emozioni. Veniamo da un percorso di 2 anni, di successi e di delusioni. Ora siamo più pronti. Non vedo i miei giocatori ansiosi e preoccupati, li vedo motivati.Una virgola può fare la differenza. Siamo concentrati, ansiosi e non frenetici. C'è stata una crescita eccezionale. Pensavo di dover essere qui a Milanello a doverli tranquilizzare, ma in realtà no: sono sempre sereni e sorridenti, felici di essere qua".

Sul momento vissuto dal Verona: "Sarà agguerrita come col Cagliari. Cercheranno di fare di tutto per batterci. Proveremo a farlo anche noi. Il reparto offensivo del Verona è molto pericoloso, noi dovremmo essere molto bravi a essere molto compatti e lucidi nel difendere, per poi recuperare palla e metterli in difficoltà. Quella di domani la partita più difficile? Sì, è la partita più difficile perché è domani, poi settimana prossima dirò la stessa cosa. Ci aspettiamo un avversario molto motivato e determinato".