Juventus, Allegri: “Scudetto? Questo è l’obiettivo di Inter, Milan e Napoli, non mio”

Allegri ha commentato il pareggio a "San Siro" della Juventus contro il Milan, valido per la 23esima giornata di Serie A

“Pareggio da bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Vedo il bicchiere tutto pieno. La Juventus viene da non so quanti risultati utili ed era importante chiudere un mese di gennaio in serie positiva dopo aver affrontato Milan, Roma e Napoli. Ci mancano le altre big da incontrare ma siamo a buon punto. Credo che la squadra stia facendo bene. Ci vuole lavoro, tempo e partite per recuperare punti. La sosta credo che ci voglia per riposare e migliorare, soprattutto negli ultimi trenta metri. Il campo ci ha creato tante difficoltà però non è proponibile un match del genere con cinquemila spettatori. Risultato giusto, è stata una partita maschia, d’intensità. I miei ragazzi sono stati abituati ad adattarsi a terreni di gioco in brutte condizioni, e poi ricordiamoci come si giocavano le partite cinquant’anni fa. Corsa scudetto per noi? Dopo l’inizio disastroso è difficile. L’Inter e la favorita anche da tempi non sospetti, poi ci sono i pressing di Napoli e Milan. L’obiettivo che mi è stato assegnato è quello di raggiungere la Champions League”.