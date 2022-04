Milan, Giroud: “Sconfitta dell’Inter? Che carica! Vince chi ci crede fino alla fine”

La papera di Radu in Bologna-Inter ha fatto esplodere di gioia non solo i tifosi del Milan ma anche i calciatori rossoneri, tra cui Giroud

Olivier Giroud , centravanti del Milan, non nasconde la gioia dopo aver visto l'Inter cadere al "Dall'Ara" contro il Bologna per 2-1, rendendo di fatto i rossoneri padroni del proprio destino e consci del fatto che lo scudetto potrebbe arrivare vincendo tre partite su quattro più un pareggio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a SportMediaset:

"L'emozione è stata pazzesca, con 10.000 tifosi del Milan all'Olimpico sapevamo che sarebbe stata una partita molto importante. L'abbiamo giocata bene dall'inizio ma è mancato qualcosa in fase di finalizzazione. Abbiamo creduto alla vittoria fino alla fine e vince chi ci crede di più. Alla fine l'emozione è stata bellissima. Lo slogan 'vince chi ci crede fino alla fine' mi piace. Non possiamo nasconderci, siamo concentrati solo sulla partita di domenica contro la Fiorentina. L'Inter ha perso a Bologna e abbiamo il destino nelle nostre mani. Non siamo partiti come favoriti ma adesso dobbiamo rimanere concentrati solo su di noi, dipende da noi e la sconfitta dell'Inter ci ha caricato molto. Abbiamo umiltà ma anche fiducia per continuare a vincere ogni partita".