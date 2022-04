Milan-Genoa, formazioni ufficiali: Giroud e Piccoli dal 1′, out Criscito. Ok Kalulu

Le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, secondo anticipo del venerdì di Serie A, valido per la 33a giornata e in programma alle 20:45

Due pareggi consecutivi per il Milan, che ha perso il vantaggio sulle inseguitrici per lo scudetto ma non le vetta della classifica. La compagine di Pioli cerca il ritorno alla vittoria contro il Genoa, a caccia di punti salvezza e attualmente al penultimo posto insieme al Venezia. Di seguito le scelte ufficiali di Pioli e Blessin per il match in programma alle 20:45, valido per la 33a giornata di Serie A: