Milan-Empoli, le formazioni ufficiali: Kessie trequartista. Ok Leao-Giroud. Out Diaz

A San Siro va in scena l'anticipo del sabato sera di Serie A tra Milan ed Empoli. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici

In campo nel posticipo del sabato anche Milan ed Empoli, uno dei match più importanti di questo turno di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli, a seguito della grande vittoria del "San Paolo", sono a caccia di punti per consolidare il primato in classifica insidiato da Inter e Napoli. I toscani guidati da Aurelio Andreazzoli si ritrovano a metà classifica a quota trentadue punti con grande merito per quanto prodotto durante l'anno.