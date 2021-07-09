Per Calabria, in scadenza nel 2022, accordo da 2 milioni più bonus a stagione
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Il Milan ufficializza il prolungamento del contratto di Davide Calabria.
E' arrivata in mattinata l'annuncio del prolungamento del contratto di Davide Calabria - inizialmente in scadenza nel 2022 - fino al 30 giugno 2025. Al difensore, che questa mattina ha apposto la firma sul contratto, andranno 2 milioni di euro a stagione più bonus. Una notizia celebrata dallo stesso calciatore attraverso il proprio profilo Instagram.
"Orgoglioso di continuare a fare parte di questa famiglia! Continuerò a lottare per questa maglia nella speranza di crescere insieme come giocatore e come uomo. Non vedo l’ora di ricominciare. Forza Milan, sempre".
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