Milan-Atalanta, probabili formazioni: chance Jimenez, Gasperini con Scamacca dal 1′

Il Milan affronta l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince troverà la Fiorentina in una delle sue semifinali della competizione. Le probabili formazioni e dove vedere il match in tv.

Quasi tutto pronto per Milan-Atalanta. La gara - valida per i quarti di finale della Coppa Italia - è in programma alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano.

Milan e Atalanta inseguono la semifinale dove ad attendere una delle due ci sarà la Fiorentina di Italiano che ha superato il Bologna ai calci di rigore. La formazione di Pioli sta trovando continuità in campionato dove l'ultima sconfitta risale proprio al 9 dicembre scorso contro la Dea di Gasperini. Da lì in poi per i rossoneri tre vittorie e un pareggio, intervallate dal successo agli ottavi di Coppa contro il Cagliari. Pioli farà affidamento sul 4-2-3-1 e, salvo sorprese, schiererà Theo da centrale di difesa al fianco di Gabbia. In avanti opportunità per Jovic.

Dopo aver superato il Sassuolo agli ottavi l'Atalanta proverà ad impensierire il Milan a San Siro. Scamacca e compagni sono reduci dal convincente pareggio ottenuto in campionato contro la Roma di Mourinho. In dubbio De Ketelaere, l'ex più atteso della partita. Gasp si è così pronunciato in conferenza stampa: "De Ketelaere e Kolasinac stanno meglio di quanto pensavamo ma solo all’ultimo capiremo se potranno partecipare alla sfida". La formazione nerazzurra dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 con Miranchuk e Scamacca in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ATALANTA — MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheeks, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Nava, Mirante, Simic, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka, Giroud. Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Pobega, Okafor, Krunic, Florenzi, Bennacer. Squalificati: nessuno. Diffidati: Musah.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Kolasinac, Palomino, Zappacosta, Zortea, Bakker, Adopo, Pasalic, Muriel, De Ketelaere. Indisponibili: Touré, Hateboer. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

Arbitro: Di Bello (Brindisi).

Assistenti: Colarossi e Di Monte.

IV uomo: Ferrieri Caèuti.

Var: Valeri.

Avar: Di Martino.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Milan-Atalanta sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming sull’app Infinity.

