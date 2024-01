Roma-Atalanta 1-1: Dybala risponde a Koopmeiners, espulso Mourinho. La classifica

Termina in parità la sfida tra Roma e Atalanta, valida per il posticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Roma e Atalanta concludono con un pareggio il girone d'andata. All'Olimpico va in scena una gara intensa ed equilibrata. La squadra di mourinho parte bene ma sono i nerazzurri a passare alla prima occasione con Koopmeiners. I giallorossi spingono e trovano la rete del pari con Dybala che trasforma un rigore accordato per fallo di Ruggeri su Karsdorp. Nella ripresa meglio i giallorossi che ci provano con Lukaku ma non trovano la rete del successo. Atalanta a 30, Roma a 29 punti. Rosso a Mourinho,