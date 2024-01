Salernitana, l’ad Milan: “Siamo amareggiati. Squadra viva, siamo al suo fianco”

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione in casa granata

Sconfitta contro la Juventus in campionato per la Salernitana dopo aver perso in Coppa Italia sempre contro i bianconeri con un passivo ben superiore ovvero 6-1. Intervistato da TMW e dagli altri media presenti a margine dell'Assemblea di Lega, l'amministratore delegato dei granata Maurizio Milan ha parlato anche degli episodi arbitrali della sfida di ieri con la Juventus: