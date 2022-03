Lazio-Venezia 1-0, Immobile decisivo su rigore: Sarri al quinto posto, Zanetti ko

La Lazio batte il Venezia e fa un passo decisivo verso i vertici della classifica. Il Venezia resta inguaiato in zona retrocessione, ancora bloccato al terzultimo posto

La Lazio batte di misura il Venezia e compie un balzo decisivo verso il quinto posto. Il gol numero 144 con la maglia biancoceleste di Ciro Immobile regala alla Lazio tre punti importanti nell'economia di questo finale di stagione. Il rigore del numero 17 stappa un parziale non facile da sbloccare, con la formazione di Zanetti che ha provato in ogni modo a difendersi dalle offensive dei padroni di casa, per poi ricercare soluzioni in contropiede.