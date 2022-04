Lazio-Milan 1-2, Giroud risponde a Immobile. Tonali completa la rimonta allo scadere

Il posticipo della domenica di Serie A tra Lazio e Milan è stato vinto dai rossoneri in rimonta per 1-2. Decisivo Tonali in extremis

Dopo la vittoria schiacciante dell'Inter sulla Roma, le due più grandi città d'Italia si riaffrontano un giorno dopo con il teatro dell'incontro che in questo caso è lo stadio Olimpico. Per il Milan era fondamentale mantenere il passo dei cugini nerazzurri mentre per la Lazio era importante guadagnare terreno sfruttando la debacle un po' a sorpresa della Fiorentina a Salerno.

Pronti, via e Lazio subito in vantaggio grazie al solito Ciro Immobile. Al 4' il capocannoniere biancoceleste ha ricevuto dalla destra il cross morbido di Milinkovic-Savic ed ha insaccato da vero rapace d'area di rigore. Il gol del pareggio del Milan è arrivato con Giroud al 51' è andato sul mancino sfruttando l'assist di Leao ed inserendosi in area anticipando Radu. Quando sembrava che la partita fosse indirizzata sull'1-1, è arrivata la firma in extremis di Tonali che ha regalato al tecnico Pioli tre punti d'oro per continuare a coltivare il sogno scudetto.

Il Milan effettua il controsorpasso sull'Inter e stacca i cugini per due punti, i quali devono però ancora recuperare la sfida del "Dall'Ara" contro il Bologna.

