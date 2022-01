Lazio-Atalanta, formazioni ufficiali: Gasperini in emergenza, Sarri recupera Zaccagni

Le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta, posticipo della 23a giornata di Serie A in programma alle 20:45.

Posticipo della 23a giornata di Serie A, in campo alle 20:45 il big match tra Atalanta e Lazio. I nerazzurri hanno annunciato sette calciatori positivi al Covid-19 nella giornata di ieri, nonostante ciò la compagine di Gasperini è partita questa mattina alla volta di Roma. Sarri cerca punti per tornare in zona Europa, tridente obbligato per l'ex Napoli visto l'infortunio di Pedro, titolari Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson.