Juventus-Udinese, Dybala: “Rinnovo? Vi dico tutto. Esultanza polemica? In tribuna…”

Dybala svela i retroscena a seguito della sua non esultanza in Juventus-Udinese, toccando il tema del rinnovo del contratto

"Abbiamo fatto una bella partita, dobbiamo cercare di dare continuità dopo aver segnato un gol. Spesso dopo l'1-0 si ha paura di attaccare e non deve accadere. Ovviamente siamo in lotta per la Champions, siamo pur sempre la Juventus. La nostra forza non è il cosiddetto bel gioco ma la forza e la volontà di fare risultati. L'esultanza polemica? Non mi rivolgevo alla dirigenza ma ad un mio amico che era andato in tribuna e non sono riuscito a trovarlo con lo sguardo. Non sono credibile con questa scusa? Beh, la scelta è vostra. Sono successe tante cose per quanto riguarda il mio rinnovo di cui preferirei non parlarne".