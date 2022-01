Juventus-Udinese, Allegri: “Dybala saluta un amico in tribuna? Ma non c’era nessuno!”

Al seguito di Juventus-Udinese, Allegri ha parlato anche dei propri calciatori Dybala e McKennie, entrambi andati in gol stasera

"Con l'Inter abbiamo tenuto la partita per 120 minuti. Oggi per qualche momento siamo usciti dalla partita e non va bene. Quando non ci sono i tifosi bisogna comunque restare concentrati altrimenti si rischia. Poi la partita è stata chiusa da un bel gol McKennie e sono contento. Dybala ha detto che salutava un amico in tribuna? Ma non c'era nessuno! Ha fatto una simulazione, si è fregato da solo. Paulo quando si mette tra le linee e muove la palla fa respirare la squadra. McKennie è un incursore che a destra fa meglio che a sinistra. Secondo me spostandolo dalla zona iniziale riesce a farsi trovare meglio di fronte alla porta. Ci sono questi giocatori che una volta spostati hanno un rendimento del campo. Io invece da calciatore ero al contrario, a destra facevo fatica e preferivo rientrare dalla sinistra. Stiamo lavorando e come tutti dimostreremo sul campo i risultati. Non parlo di mercato, posso dare valutazioni dei giocatori che attualmente dispongo e sono contento del loro rendimento. Posso parlare di corsa, intensità e tecnica della mia squadra. Oggi abbiamo schierato una formazione giovanissima e alle volte manca quell'esperienza che suggerisce ai giocatori come posizionarsi. Quando non si riesce a gestire una partita? Bisogna correre. Non c'entra la mancanza di un leader, alla fine in tutti i mestieri ci vuole esperienza. Ho parlato con la squadra per farmi capire il più velocemente possibile, spesso singolarmente per favorire la crescita di ogni giocatore".