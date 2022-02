Juventus-Torino, Juric: “Belotti sa quanto vale il derby. Dominato a lunghi tratti”

Le dichiarazioni di Juric al seguito di Juventus-Torino 1-1. Al gol di de Ligt è arrivata la risposta di Belotti nel secondo tempo

“Non lo so, io al Gallo do fiducia. Lui ha detto che intanto vuole fare la stagione qua al massimo Torino e io gli credo. Arrivava da grandi delusioni, ora ha tanta voglia e deve fare un grande finale di anno. Lui sa cosa significa per i tifosi del Torino, deve solo trovare la forma fisica. Ha fatto un bel gol, spero che lo avremo così per il finale di stagione. È importante averlo in forma. Cosa è mancato oggi? Penso che qualche passaggio di troppo l’abbiamo sbagliato sulla destra, ma penso che ci sono stati lunghi tratti in cui abbiamo dominato. È vero che abbiamo sbagliato qualche passaggio abbastanza semplice e banale che magari ci poteva rendere più pericolosi".