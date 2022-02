Juventus-Torino, Belotti: “Vincendo non avremmo rubato. Ultimo mio derby? Questo…”

Le dichiarazioni post gara di Juventus-Torino 1-1 di Belotti, autore del gol del pareggio granata a seguito della firma di de Ligt

"Non aver vinto è davvero un peccato. Il Torino ha fatto una grandissima partita e penso che in caso di vittoria non avrebbe rubato niente. Sicuramente il gol è importante per me e per tutta la squadra, d'altronde sono chiamato in causa per questo. Sono tanti giorni, ho avuto due mesi pieni di infortuni che mi hanno tenuto fuori a lungo ma ho continuato a lavorare tanto. Quando sono tornato con la squadra è stato tutto più facile, merito anche del mister che mi ha messo in campo oggi e crede in me come nel resto dei compagni. Se sarà il mio ultimo derby della 'Mole'? Questo non lo so, se per caso dovesse essere l'ultimo sono orgoglioso di me stesso e dei miei compagni perché abbiamo fatto una grande partita".