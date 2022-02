Juventus-Torino 1-1, de Ligt apre il derby ma la girata di Belotti castiga Allegri

Il derby della Mole Juventus-Torino si è concluso 1-1. A de Ligt di testa ha risposto Belotti col sinistro. Si fermano Rugani e Dybala

Il derby della "Mole", sentitissimo in quel di Torino, è terminato 1-1. La Juventus spreca l'occasione di allungare in classifica sull'Atalanta ma le statistiche dimostrano quanto il pareggio sia il risultato più giusto, considerando i tiri effettuati nello specchio della porta da entrambe le formazioni.

Nonostante un inizio convincente e propositivo da parte dei granata, a passare in vantaggio al 13' è stata la compagine di Allegri. Ad aprire le marcature ci ha pensato il difensore de Ligt che sul secondo palo di testa a seguito di un corner non ha lasciato scampo al portiere Milinkovic-Savic. Nel primo quarto d'ora della ripresa si è fermato un altro calciatore della Juventus, dopo lo stop in fase di riscaldamento prepartita di Rugani, ovvero Paulo Dybala, il quale ha lasciato il posto a McKennie. A proposito di ex Palermo, al 62' ha pareggiato i conti Andrea Belotti che ha sfruttato il cross dalla sinistra di Brekalo e da posizione ravvicinata nell'area piccola ha trafitto Szczesny con un sinistro al volo, centrale ma potente.