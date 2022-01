Juventus, Tacchinardi su Vlahovic: “L’ex Fiorentina come Ronaldo. Dybala…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore di Atalanta e Juventus, Alessio Tacchinardi, circa il papabile nuovo numero nove bianconero, Dusan Vlahovic, e non solo...

Queste le parole dell'ex calciatore di Atalanta e Juventus, Alessio Tacchinardi, intervenuto sulle colonne del noto quotidiano La Stampa. Il bomber serbo classe 2000 è sempre più vicino al passaggio in bianconero dopo una lunga trattativa che ha visto come protagoniste Fiorentina e Juventus. "Mi sembra che il presidente abbia fatto un all-in come quando ha acquistato Cristiano Ronaldo. I gol sono la garanzia di Vlahovic. L'ultima volta che ho visto un acquisto così capace di spostare gli equilibri a gennaio è stato quello di Davids, dal Milan alla Juventus. Vlahovic può dare tanto, ma non tutto. Serve qualcosa in più dalla squadra, Dybala in primis. In 6 mesi deve dimostrare il giocatore che può essere e con Vlahovic non ha più scuse: ha una punta vera al suo fianco e deve rendere di più", ha chiosato Tacchinardi sottolineando come lo stesso ex Palermo Paulo Dybala possa migliorare il proprio rendimento con l'arrivo di un attaccante dalle caratteristiche di Dusan Vlahovic.