Juventus, senti Vlahovic: “Questo club è un orgoglio, una tradizione. Fino alla fine”

Le prime parole da nuovo calciatore della Juventus di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 arrivato dalla Fiorentina

“Quella di oggi è davvero una giornata speciale per me, uno dei compleanni più felici che abbia mai vissuto. La Juventus rappresenta l’orgoglio, la tradizione, la famiglia. Una cosa immortale è che la Juventus c’è sempre fino all’ultimo, non molla mai: queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Sono contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società, sono contentissimo e darò di tutto per ottenere tutti i nostri traguardi. Sopra a ogni obiettivo si deve mettere la squadra al primo posto e così la penso anche io. Sono a disposizione del mister e dei miei compagni, cercherò di aiutarli il più possibile. Ovviamente vogliamo sempre di più ed essere sempre migliori: questo dobbiamo ottenere in futuro. Vorrei continuare su questa strada e rendere orgogliosa questa società e questa maglia. Noi non molleremo mai e lotteremo fino all’ultimo per ottenere tutti i nostri traguardi. Fino alla fine”.