Juventus, rinnovo Dybala: domani l’incontro tra le parti. Gli scenari

Il suo manager a Torino per preparare il vertice con la Juventus

Si terrà domani l'incontro tra i dirigenti bianconeri e il procuratore di Paulo Dybala, Jorge Antun, per delineare quello che sarà il futuro dell'ex Palermo. L'argentino, per restare, chiede un ingaggio da 7 milioni netti a stagione che potrebbero aumentare con i bonus. Una cifra consistente che ha spinto i vertici del club ad un'accurata valutazione, tutt'ora in corso. In caso di addio della Joya, infatti, la Juventus dovrebbe mettersi alla ricerca di un attaccante di livello avendo però maggiore margine di manovra sul monte ingaggi.

Proprio l’ingaggio, secondo quanto riportato da "Tuttosport", potrebbe risultare determinante per il futuro non solo du Dybala, ma anche di Pogba. Un eventuale addio dell'ex Palermo potrebbe favorire il ritorno del Polpo in bianconero. Ritorno che attualmente risulta complicato perché, pur svincolandosi il 30 giugno, il francese ha uno stipendio fin troppo elevato per la Juventus anche se accettasse di ridurre il suo attuale ingaggio da 13 milioni più cospicui bonus. Qualora l'accordo con l'argentino non dovesse essere trovato, e in virtù di qualche rinuncia da parte di Pogba, la Juventus potrebbe però valutare più concretamente l'idea di un ritorno in Italia del classe '93.