Juventus, Pupo le canta a Vlahovic: “Troppe bugie. Tifosi non si prendono per il…”

Il cantante Pupo, tifoso della Fiorentina, è deluso dalla scelta di Vlahovic di andare alla Juventus già dal calciomercato di gennaio

“Sono d’accordo con la Fiorentina nel mettere in cassa tutti questi soldi, anche se li prendiamo dalla Juventus che è un’acerrima rivale. Con i soldi che ha Commisso una soddisfazione di tenerlo una stagione in tribuna e lasciarlo libero a parametro zero me la sarei tolta. Però sono un sognatore. Non mi è piaciuto Vlahovic per le bugie che ha detto, che sarebbe rimasto fino a giugno, mentre aveva già l’accordo col club bianconero. Anche noi tifosi della Fiorentina siamo costretti a sopportare questa migrazione di giocatori verso la Juventus ed è difficile da digerire. Direi che i tifosi vanno rispettati un pochino di più. Come noi artisti rispettiamo il nostro pubblico, dovrebbero farlo anche i calciatori. Ora si parla di soldi, il calcio è il più grosso spartitore di denaro, dai procuratori ai calciatori, passando per i presidenti. Iniziamo ad educare i tifosi a non appassionarsi più così tanto e non prendiamoli per il c**o. Se è una questione di soldi, allora bisogna educare gli elementi che sono in gioco di dire che è quello il punto, non che uno è innamorato di Firenze, di Napoli o di altre piazze”.