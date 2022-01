Juventus-Napoli, le probabili formazioni: gli azzurri decimati ma la partita si gioca

Juventus-Napoli è il big match della ventesima giornata di Serie A. Spalletti e tanti altri calciatori azzurri non saranno presenti causa Covid-19 ed infortuni

Per quanto riguarda la Juventus , Allegri dovrà rinunciare in difesa al capitano Chiellini , out poiché positivo al Covid-19, ed a Bonucci che si è fermato recentemente in allenamento a causa di un affaticamento. Gli altri calciatori bianconeri positivi sono Arthur e Pinsoglio. Pertanto, è plausibile che la coppia difensiva anti-Napoli sarà composta da De Ligt e Rugani . In attacco sono tornati disponibili Chiesa e Dybala ma solamente il primo sembra diretto verso una maglia da titolare, con l'argentino che si accomoderà in panchina.

Sono parecchie le assenze per la formazione partenopea, con Koulibaly, Anguissa e Ounas che parteciperanno con le rispettive nazionali alla Coppa d'Africa. Tra infortuni e positività al Covid-19, il Napoli dovrà rinunciare anche Lozano, Osimhen, Malcuit, Meret, Mario Rui e Fabian Ruiz. Rrahmani, Lobotka e Zielinski non hanno ancora ricevuto la terza dose del vaccino, pertanto non possono scendere in campo per il momento e sono stati messi in quarantena secondo la norma emanata Ministero della Salute il 31 dicembre. Come se non bastasse, anche il tecnico azzurro Luciano Spalletti è stato contagiato dal virus e pertanto non potrà guidare la sua squadra dallo stadio. In avanti è stato comunque confermato il tridente "small" composto da Politano, Mertens e l'ormai partente Lorenzo Insigne, che vestirà la maglia del Toronto a partire dal mese di luglio. Resta però un mistero lo stato di Elmas, con l'ultimo tampone del macedone che avrebbe dato esito incerto.