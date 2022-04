Juventus-Inter, Tacchinardi: “Classe arbitrale si fermi e faccia valutazioni sul VAR”

Tacchinardi si sofferma sugli episodi tanto discussi della partita tra Juventus ed Inter, vinta dai nerazzurri per 0-1 grazie ad un rigore

Alessio Tacchinardi , ex calciatore della Juventus , ha analizzato ai microfoni di TuttoJuve la partita dei bianconeri contro l' Inter in cui certamente non sono mancate le polemiche soprattutto per l'episodio del rigore concesso ai nerazzurri:

"Abbiamo visto una grandissima prestazione. E' un dispiacere aver perso una partita del genere, soprattutto con episodi arbitrali non corretti, ma il vero rammarico è di aver visto una Juve così bella solo a fine campionato. E non capisco perché la crescita sia stata così lunga e faticosa, a mio modesto parere si poteva fare qualcosina in più. Più che parlare dell'episodio di Lautaro, qui c'è da soffermarsi sul come il Var non abbia rivisto bene l'immagine del contatto tra Bastoni e Zakaria. Su questo sono molto dispiaciuto, non capisco come gli arbitri al monitor non siano riusciti a prendere la decisione corretta. Dopo gli episodi successi in Juve-Inter, la classe arbitrale si deve fermare un attimo e fare delle valutazioni in merito. Mi dispiace, ma il Var usato così non ha senso. E poi c'è troppa confusione: il primo calcio di rigore lo si annulla perché entra in area de Ligt, ma allora da domenica prossima deve esser valido per tutti"