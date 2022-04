Juventus-Inter, Dzeko litiga con un tifoso bianconero: “Alzati se hai i co***oni!”

L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha risposto così ad un tifoso della Juventus in occasione del derby d'Italia vinto da Inzaghi per 0-1

Nervosismo ovunque nella sfida tra Juventus ed Inter, non solo sul campo a causa dell'episodio del doppio rigore calciato da Calhanoglu, ma anche sugli spalti.

Nell'Allianz Stadium, le panchine di entrambe le formazioni sono parte della tribuna coperta, pertanto è facile che un tifoso ed un calciatore in quel momento non in campo possano "dialogare". Dal video si evince che l'attaccante nerazzurro Edin Dzeko stia litigando con sostenitore del club bianconero, con il bosniaco che replica: "Alzati se hai i cog***ni!".