Juventus-Inter 0-1, Calhanoglu gol su rigore tra le polemiche. Inzaghi batte Allegri

Calhanoglu decide il derby d'Italia tra Juventus e Inter. Inzaghi tiene il passo del Napoli e crede nello scudetto. Allegri dovrà difendersi

Una partita dal sapore particolare per entrambe le formazioni. Juventus-Inter non è stata solo una sfida tra le squadre più tifate d'Italia, ma anche uno scontro diretto per proseguire la corsa allo scudetto da parte di entrambe. La compagine nerazzurra di Simone Inzaghi si è imposta di misura all'"Allianz Stadium" grazie alla firma dal dischetto, parecchio discussa, da parte di Hakan Calhanoglu.

Il finale del primo tempo è denso di caos: Morata avrebbe commesso fallo su Dumfries calpestando il piede destro dell'olandese, con l'arbitro Irrati che inizialmente non aveva segnalato nulla, per poi controllare l'azione col VAR. Dopo aver chiamato il rigore per l'Inter, Calhanoglu ha calciato malissimo dal dischetto con Sczezsny reattivo. L'arbitro ha visto un inserimento prima del previsto in area, facendo dunque ripetere il penalty al turco ex Milan che al secondo tentativo non ha tradito, siglando il gol dello 0-1.

L'Inter tiene il passo del Napoli e con questa vittoria importantissima tiene vive le speranze di vincere lo scudetto, ricordando la gara contro il Bologna da recuperare. Proprio contro la formazione di Mihajlovic, giocherà la capolista Milan lunedì sera. "Addio, sogni di gloria" per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in Serie A potrebbe dover limitarsi solo a tenere distanti dal quarto posto le inseguitrici come la Roma.

