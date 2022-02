Juventus, Hernanes: “Dybala è uno dei migliori. Vlahovic-Morata insieme? Dico la mia”

L'ex Juventus Hernanes si è espresso sul momento di Dybala, sull'acquisto di Vlahovic e della gestione di Allegri in bianconero

Hernanes, ex calciatore della Lazio, dell'Inter e della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di IlBiancoNero.com. Il brasiliano si è concentrato sulla compagine bianconera: "Non so quale sia la situazione di Dybala ma è uno dei giocatori più forti con cui ho giocato. Io vorrei sempre avere uno come Dybala nella mia squadra, però il calcio è fatto di momenti e quindi vanno valutate tante cose. Vlahovic è un grande giocatore ed è stato un acquisto importante. Ha già dimostrato di saper fare grandi cose e soprattutto di segnare che per un attaccante è fondamentale. Si troverà bene con Morata perche lui gioca piu centrale, mentre Alvaro gioca molto bene da largo e soprattutto è flessibile, si troveranno a meraviglia".