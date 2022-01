Juventus, Evelina Christillin: “Vlahovic top. Dybala resti. Il futuro di Allegri…”

Christillin, rappresentante UEFA, ha commentato la stagione attuale della Juventus, del colpo Vlahovic, della situazione Dybala e di Allegri

Il primo punto analizzato è l'affare di questo mercato di gennaio, ovvero il colpo Vlahovic dalla Fiorentina: "Sono contenta, poi è chiaro che in un momento in cui la Juventus sembrava aver imboccato una parabola discendente, con risultati non ottimali e bilanci non ottimi, sia arrivato lui. Questa è stata una sorpresa, non me lo aspettavo. E' un investimento, è un giovane di classe. Non c'è alcun dubbio, l'affare lo ha fatto anche la Fiorentina. Commisso non è uno sprovveduto. Sapeva che poteva prendersi qualche insulto dai tifosi ma i conti se li è fatti bene. E' un risultato di bilancio non indifferente. La Juve ha appena fatto un secondo aumento di capitale di 400 milioni. La Juventus non tira in porta, è una delle squadre che segna di meno. Dietro si difende meglio, anche per merito di Chiellini e Bonucci, inoltre è tornato a buoni livelli Rugani. A centrocampo continuano a esserci problemi. Spero che riescano a vendere qualche 'fondo di magazzino'".