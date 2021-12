Juventus-Dybala: il rinnovo dell’ex Palermo torna in discussione. La situazione

Torna in discussione il rinnovo di Paulo Dybala in casa Juventus: tutto torna in ballo e la firma slitta ancora

Mediagol (gm) ⚽️

Torna in ballo il rinnovo di Paulo Dybala, dopo essere stato definitivo nei dettagli lo scorso ottobre. A svelarlo è la "Gazzetta dello Sport" secondo cui, la Juventus, proporrà all’argentino e al suo agente Jorge Antun di rivedere alcune condizioni dell’accordo.

Il ripensamento del club bianconero sarebbe da attribuire alle condizioni fisiche dell'ex Palermo. La Juventus, infatti, investirebbe 10 milioni di ero a stagione per l'argentino, che nell'ultimo anno e mezzo ha accusato diversi problemi fisici.

In virtù di ciò, l'ipotesi più accreditata sarebbe quella relativa alla modifica delle cifre: parte fissa ridotta e diversi bonus in base alle presenze e ai traguardi raggiunti, si parla di 8 milioni netti più almeno 2 di bonus. La seconda, più probabile, una riduzione della lunghezza del contratto: triennale invece che quinquennale. Tra mercato e un gennaio incandescente ricco di appuntamenti importanti per la squadra, salvo nuovi cambi di programma, la Juve ha deciso di ridarsi appuntamento a febbraio.