Juventus, Chiellini: “Che entusiasmo con Vlahovic! Scudetto? Noi realisti. Dybala…”

Chiellini dice la sua sul discorso scudetto per la Juventus, sull'impegno con la nazionale italiana e sull'atteso rinnovo di Dybala

"Sto meglio, è un mesetto che sono fuori, me la sono presa con comodo. Sto lavorando in campo da solo ma nei prossimi giorni dovrei riaggregarmi con la squadra. Sono fiducioso, l'ultima settimana è stata positiva. Spero di rientrare prima degli impegni della Nazionale. Juventus? L'arrivo di Zakaria e Vlahovic ha dato entusiasmo all'ambiente, stiamo crescendo. Abbiamo una settimana importante, prima con la Samp e poi con la Champions: passare il turno è vitale per tutti, per noi e per i tifosi. Se crediamo allo scudetto? Bisogna essere realisti, è giusto che i tifosi sognino ma noi dobbiamo pensare a una partita per volta. Ci penseremo se faremo tante vittorie consecutive. Mancano tante partite, può succedere di tutto. Non vogliamo nasconderci ma dobbiamo essere equilibrati. Rinnovo Dybala? Vi dico solo che oggi si è allenato, sta meglio e sta lavorando per esserci la prossima settimana. Ci si deve concentrare sul campo, è questa la cosa importante. Io e Messi abbiamo vinto rispettivamente Europeo e Copa America senza contratto, bisogna conviverci".