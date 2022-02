Juventus, Capello: “Vlahovic come Ibrahimovic? No, a vent’anni si è già affermato”

Fabio Capello, storico ex tecnico della Juventus tra le altre, ha parlato di Vlahovic paragonandolo al giovane Ibrahimovic

Fabio Capello, storico tecnico italiano, è stato intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb durante il format Maracanà, commentando il passaggio di Vlahovic alla Juventus: "Entri in un posto diverso, con compagni che non conosci. C'è l'emozione, magari la pressione è maggiore. Ora devi entrare in punta di piedi, ma quando c'è grande qualità come vedo in Vlahovic, è questa che fa la differenza. La cosa più difficile per questi giocatori, lo ha detto molto bene Ibrahimovic, è che va a confrontarsi con giocatori di un certo livello. Alla Fiorentina era il numero uno, oggi si confronta con altri giocatori veri. Rispetto ad Ibrahimovic? Vlahovic ormai è un giocatore affermato. Ai tempi lo svedese era invece una scommessa che facemmo con la Juve, vedemmo del potenziale ma aveva davanti Trezeguet e Del Piero. Non veniva per fare subito il titolare. E anche le cifre sono diverse".