Juventus, Barzagli: “Dybala? Dopo Ronaldo doveva essere la star. L’ex Palermo ora…”

Barzagli, ex Juventus e Palermo, ha parlato del caso Dybala. L'argentino non ha esultato contro l'Udinese mettendo ad un bivio la dirigenza

Andrea Barzagli, ex difensore di Palermo e Juventus tra le tante ed attualmente opinionista di Dazn, ha dichiarato proprio nel corso del format Sunday Night Square le sue opinioni su quello che è diventato ormai il "caso Dybala": "Io da parte sua voglio vedere carattere, grinta e voglia di vincere. Poi questo discorso vale anche per tutti i giocatori. Chi porta la maglia numero dieci della Juventus deve rendersi conto del peso che ne deriva. Come lo ha fatto sentire la società bianconera? Dovrebbe dircelo lui ma dalle parole di fine gara sembra si sia sentito punzecchiato. È una questione da risolvere, ma non è facile farlo. Strano che se ne parli in pubblico? La Juventus è a un bivio importante. Del rinnovo si parla di due anni. Si è iniziata una nuova stagione con grandi aspettative, tutti pensavano di fare meglio. Ma intanto è cambiata la dirigenza. Dybala è partito bene. Dopo la partenza di Ronaldo si pensava fosse lui la star della squadra. Ma l'ex Palermo si è infortunato e la Juventus non è partita come doveva. Sono iniziati ad arrivare i primi dubbi. La dirigenza bianconera sta facendo una scelta, è finito un ciclo e dovrà decidere se puntare su di lui o non puntarci".