Juventus, anche Rabiot lascia Torino: il francese raggiunge la Costa Azzurra

Anche Adrian Rabiot saluta il Bel Paese.

Si aggiunge anche il numero 25 bianconero alla lunga lista dei giocatori che, a seguito dello stop forzato dei campionati legato all’emergenza coronavirus, ha lasciato l’Italia per raggiungere il proprio paese d’origine. Ad aprire le danze era stato Ronaldo, seguito subito dopo da Higuain, Khedira e Pjanic. Nei giorni successivi anche Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa sono tornati a casa in Brasile. A raggiungere la propria terra natia anche Szczesny, volato in Polonia nei primi giorni della settimana. L’ultimo bianconero ad avere lasciato l’Italia è Adrian Rabiot che, proprio in queste ore, ha raggiunto la Costa Azzurra per trascorrere lì la sua quarantena. A testimoniarlo è uno scatto pubblicato dallo stesso francese attraverso il proprio profilo Instagram.

